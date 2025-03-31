Российский посол призвал руководство Молдавии не ухудшать отношения с Москвой

Российский посол в Кишиневе Олег Озеров заявил, что власти Молдавии должны стремиться к нормализации двусторонних отношений, а не к их дальнейшему ухудшению. Об этом пишет РИА Новости.

Комментарий Олега Озерова прозвучал на фоне дипломатического скандала: Кишинев объявил трех сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Молдавская сторона утверждает, что дипмиссия якобы помогла депутату Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По данным спецслужб республики, он укрылся в посольстве накануне приговора, а затем покинул страну на автомобиле с дипломатическими номерами. В России эти обвинения отвергли, назвав их бездоказательными. Кроме того, Озеров заявил, что что лично не знаком с оппозиционным молдавским депутатом Александром Нестеровским, которого дипмиссия якобы перевезла в Приднестровье.

Озеров подчеркнул, что в основе межгосударственного взаимодействия должны лежать правовые документы, подписанные сторонами, и именно в этих рамках можно решать все спорные вопросы.

На фоне подобных действий российский МИД пообещал ответить Молдавии на высылку трех дипломатов.