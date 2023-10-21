МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях к вторжению в непризнанную республику

Увеличившуюся в разы в последнее время милитаризацию Молдавии вполне можно считать венными приготовлениями к вооруженному вторжению в Приднестровье, считает министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Свое беспокойство дипломат подкрепил недавними демонстративными совместными учениями военных Молдавии с НАТО. Также не прекращаются и финансовые вливания в молдавскую армию, считает Игнатьев.

«Активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта вызывает беспокойство не только у жителей Приднестровья, но и самой Молдовы. Всем понятно, что такими действиями западные страны осуществляют внешний вклад в нестабильность, что усиливает общее недоверие к их подходам», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

Министр также отметил, что молдавский военный бюджет «увеличивается год от года рекордными темпами». Западные страны все последнее время накачивают страну дронами, пехотным снаряжением и остальными вооружения.