МИД РФ: генсек ООН Гутерреш нарушил дипломатический этикет при переписке с Путиным

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш сделал свое личное послание на имя президента РФ Владимира Путина по вопросам продления зерновой сделки достоянием общественности, заявили в МИД России.

Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, подобное в вопросах переписки на высшем уровне недопустимо. И Гутерреш, как опытный политик, не мог этого не знать.

«В последний день работы „черноморской инициативы“ по вывозу украинского продовольствия Генсекретарь ООН выступил с соответствующим развернутым пресс-релизом. А. Гутерреш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически „обнародовал“ свое личное послание на имя Президента Российской Федерации В.В.Путина» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – доставка зерна из украинских портов нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала для украинских судов черноморские коридоры и выдвинула ряд требований. Ни одно из них, по словам Пескова, не было выполнено.

В понедельник, 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке участия в зерновой сделке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона вернется к исполнению своих обязательств в рамках этой инициативы, но только после того, как ее требования будут выполняться.

Ранее о бесперспективности участия РФ в зерновой сделке говорил президент Владимир Путин.