Украинское руководство наращивает количество террористических актов из-за проведения президентских выборов в РФ. Таким образом Киев пытается выпросить дополнительную помощь у своих кураторов в коллективном Западе. Соответствующее заявление сделали представители российского МИД, их сообщение было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Представители министерства заявили, что целью обстрелов российских территорий со стороны ВСУ является срыв процесса выборов президента в стране и запугивание местных жителей. Лица, ответственные за данные теракты, понесут суровое наказание, добавили в МИД.

В ведомстве также напомнили о том, что за последнюю неделю киевский режим подверг артиллерийским обстрелам и атакам при помощи БПЛА жилые кварталы в Донецке, а также Курскую и Белгородскую области. Уточняется, что в результате данных актов пострадало 18 россиян, 4 из них не удалось выжить.