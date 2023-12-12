Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал режим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского самым кровавым за всю историю государства. Об этом представитель российского МИДа заявил во вторник, 12 декабря, на брифинге. Его слова приводят РИА Новости.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

«Жертвой сложившихся обстоятельств является украинский народ, который сегодня страдает. В силу происходящего ни один из руководителей, ни одна из властей за период с 1991 года перед независимостью Украины так близко к тотальному уничтожению украинского народа его не подводил», – отметил Мирошник.

Как отметил Мирошник, киевский режим на данный момент слабо связан с интересами украинского народа и является марионеточным. Посол подчеркнул, что граждане Украины поставлены «на грань выживания».

Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Очередные выборы главы государства в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить в стране президентские выборы «не ко времени» из-за конфликта с Россией, поэтому они могут не состояться.