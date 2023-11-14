МИД РФ обвинил Запад в контрабанде нефти в Сирии

Соединенные Штаты Америки и союзные государства, которые на незаконной основе оккупировали сирийскую территорию, принимают участие в расхищении и контрабанде нефти и продовольствия, оставляя страну без ресурсов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте российского МИД.

В заявлении ведомства уточняется, что таким образом Штаты лишают граждан Сирии хлеба и энергетических ресурсов. Представители дипведомства подчеркнули, что несмотря на все заявления со стороны коллективного Запада, он не выполняет свои обязательства по выделению средств на оказание срочной помощи сирийским гражданам.

Недавно американские ВС нанесли удары по 2 объектам на территории Сирии в ответ на нападения на базы Штатов на сирийской и иракской территории. Представители Пентагона заявили, что таким образом государство демонстрирует свою готовность защищать американских граждан и собственные национальные интересы.