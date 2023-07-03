МИД РФ осудил процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО. По ее мнению, она была проведена с нарушениями.

Соответствующее заявление Захаровой опубликовано на официальном сайте дипломатического ведомства.

«Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил процедуры генконференции – без скрупулезной проработки всех связанных с этим ключевых вопросов, прежде всего, в части полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации», – считает Захарова.

ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры, включающая достопримечательности в список Всемирного наследия. Она была создана в ноябре 1945 года – после окончания Второй мировой войны. В состав ЮНЕСКО входят 193 страны. Россия стала частью организации в 1954 году.

В начале июня гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что США официально уведомили организацию о возобновлении членства с июля 2023 года.

Соединенные Штаты шесть лет не восстанавливали членство в организации, так как экс-президент страны Дональд Трап сам заявил о прекращении сотрудничества с ней.

Ранее в МИДе РФ заявляли, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, но для этого необходимо не нарушать принципы и устав организации. Белый дом был должен организации 612 млн долларов.

По мнению главы комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, возвращение США в ЮНЕСКОМ связано с желанием Вашингтона внедрять в организацию свои правила и стандарты.