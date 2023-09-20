МИД РФ ответил на слова Борреля о невозможности возобновления зерновой сделки

В интервью журналистами представитель российского МИДа сообщил, что заявление Борреля фактически является признанием неготовности Евросоюза выполнять свои обязательства в рамках соглашения. Слова Грушко приводят РИА Новости.

«Это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять те обязательства, которые были зафиксированы в так называемой российской части меморандума, который был подписан нами вместе с ООН», – отметил замглавы МИДа РФ.

19 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке Боррель сообщил, что санкции ЕС не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений РФ, на котором российская сторона делала ранее акцент.

Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки 18 июля. Она была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Главная цель соглашения – беспрепятственный вывоз украинского зерна из украинских портов для нуждающихся стран.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, условия черноморской инициативы для российской стороны невыгодны. Одним из условий России было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, однако в ЕС заявляли, что из-за санкций это сделать невозможно.