МИД РФ ответит на сокращение численности сотрудников посольства в Молдавии

Россия ответит на сокращение численности сотрудников российского посольства в Кишиневе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Правительство Молдавии объявило о сокращении сотрудников российского посольства до 25 человек – 10 дипломатов и 15 технических работников. Глава МИД Молдавии Нику Попеску объяснил это решение «динамикой двусторонних отношений» и вышедшим недавно журналистским расследованием о якобы разведывательной деятельности российских дипломатов в Молдавии.

Захарова назвала действия молдавского правительства ничем не обоснованными и недружественными.

Она отметила, что большинство жителей Молдавии хотят развивать взаимовыгодные отношения с Россией и выступают против русофобских инициатив властей.