МИД РФ подтвердил невозможность подключения Россельхозбанка к SWIFT

В Министерстве иностранных дел России подтвердили невозможность подключения Россельхозбанака к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

В эфире телеканала «Россия 24» заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что, если вопрос с подключением российского банка к системе так и не решится, то действие зерновой сделки истечет 17 июля. Его цитируют РИА Новости.

«У нас речь идет о транзакциях, при переподключении Россельхозбанка к SWIFT – этого нет, и последние сигналы, которые получают, и заявления, которые звучат от некоторых западных партнеров, говорят, что не будет такого переподключения. Тогда вообще о чем идет разговор?», – сказал Вершинин.

20 июня Вершинин также заявил, что Россия с большей долей вероятности выйдет из черноморского соглашения.

17 мая Россия подтвердила продление зерновой сделки после того, как об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальные лица РФ, в том числе и президент России Владимир Путин, ни раз заявляли об отсутствии эффективности для России зерновой сделки.

Черноморская инициатива впервые была подписана 22 июля 2022 в Стамбуле. Основные вопрос ее реализации относились к Москве и Киеву. Посредниками выступили Турция и ООН.

Подразумевалось, что Украина сможет беспрепятственно вывозить из своих портов зерно для нуждающихся стран, а России дадут возможность продавать удобрения. Для этого необходимо было подключить Россельхозбанк к SWIFT. Ранее он попал под санкции и был отключен от системы.