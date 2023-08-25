МИД РФ предостерег Молдавию от усиленной поддержки Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дер РФ Мария Захарова заявила, что усиление мер поддержки Украины со стороны Молдавии может повлечь за собой негативные последствия.

По мнению Захаровой, вовлечение Кишинева может превратить молдавскую республику в соучастницу конфликта. Заявление официального представителя МИДа РФ опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 25 августа.

«Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима», – заявила Захарова.

Она также прокомментировала информацию о том, что Украине хочет использовать территории Молдавии в качестве зоны перевозки военных грузов. Захарова напомнила, что после начала специальной военной операции Кишинев начала поставлять Киеву разные товары, в том числе горюче-смазочные вещества, лекарства и продовольствие.

После начала СВО России на Украине Молдавия выразила активную поддержку Киеву. Наряду с этим отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились.

Республика также подписала резолюцию ООН, которая осуждает действия России против Украины.