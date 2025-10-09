Россияне годами не могут встретиться с родными из-за визового ада в США

Получение американской визы для россиян превратилось в многолетнюю эпопею с непредсказуемым результатом и значительными финансовыми потерями. С сентября 2025 года подать документы можно только в двух городах мира — Астане и Варшаве, при этом поляки не выдают туристические визы россиянам. С какими еще трудностями сталкиваются владельцы красных паспортов, выяснила KP.RU.

Свободные окна для собеседований в казахстанской столице расписаны на месяцы вперед, что породило рынок посреднических услуг — специальные боты ловят отмененные записи за 60 000 рублей, а создание приличного присутствия в соцсетях для прохождения обязательной проверки обойдется еще в 10 000 рублей.

Реальные истории, как отмечает КП, довольно наглядные. Так, Андрей, поступивший в аспирантуру Чикагского университета, не видел родителей четыре года — годовая виза не позволяет выезжать из США без риска не вернуться к учебе. А Яна из Екатеринбурга столкнулась с отказом родителям в туристической визе для встречи с новорожденной внучкой, хотя те не планировали эмигрировать.

Кроме того, стоимость рабочей визы выросла до $100 000 в год, а консульский сбор для всех неиммиграционных виз увеличился до $435. По данным статистики, отказы в туристических визах для россиян выросли с 26% в 2022 году до 38% в текущем.

Как отмечает научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, нормализация визового режима возможна только после разрешения украинского кризиса. Пока же россиянам приходится выбирать между дорогостоящей лотереей с получением визы через третьи страны и многолетней разлукой с близкими, оказавшимися по разные стороны границы.

Ранее экс-помощница Байдена рассказала о своей новой жизни в России и откровенно высказалась о причинах побега из США.