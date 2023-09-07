МИД РФ призвал Молдавию ответственно относиться к обязательствам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о необходимости Молдавии ответственно относиться к собственным обязательствам и отказаться от политизации отношений в энергетике. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что российская компания «Газпром» уже десятки лет является надежным поставщиком энергетических ресурсов для многих стран. В своем обращении она призвала правительство Молдавии проявить такую же ответственность и исполнять свои обязательства.

Недавно в «Газпроме» заявили о несогласии с заявлениями аудиторов от молдавских властей, согласно которым, не было обнаружено документов, подтверждающих наличие задолженности перед «Газпромом» на $710 миллионов.