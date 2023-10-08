МИД РФ призывает ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине

Российский МИД призывает ООН проявлять объективность во время составления отчетов о проблематики детей, которых коснулся конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель главы ведомства Сергей Вершинин в беседе с изданием РИА Новости .

Он рассказал, что во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился со специальным представителем ООН по детям и вооруженным конфликтом Вирджинией Гамбой. По словам Вершинина, они активно вели диалог о данном вопросе и его целью было – донести до Гамбы достоверную информацию о нем.

Замглавы также с сожалением подчеркнул, что Запад выбрал иную тактику и использует детей, как политический инструмент для того, чтобы испортить репутацию России.

Вершинин рассказал о том, что МИД призвал ООН проявлять объективность в своих отчетах, и Гамба в этом поучаствует. Он уточнил, что пока этой объективности не наблюдается, но работы в этом направлении активно ведутся.