МИД РФ прокомментировал встречу по Украине в Джидде

5-6 августа в Саудовской Аравии прошли консультации по урегулированию конфликта на Украине. По информации СМИ, во встрече приняли участие представители более чем 30 стран, среди которых – государства Европейского союза, США, Индии, Китая, Бразилии, Великобритании, Турции и ЮАР. Россию на эту встречу не позвали.

«Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по Украине не имеют ни малейшей добавленной стоимости», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Она отметила, что Москва рассчитывают на информирование России об итогах встречи со стороны стран БРИКС.

По информации британской газеты The Financial Times, участники переговоров в Джидде пришли к общему соглашению по территориальной целостности Украины. Другое издание – американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Киев не настаивал на выполнении «мирного плана».

Немецкое издание DPA сообщило, что Саудовская Аравия также представила свой план по урегулированию конфликта. Он состоит из нескольких пунктов, среди которых положения, затрагивающие следующие вопросы: целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

Ранее свой проект урегулирования кризиса на Украине представил Китай, который повторно показал его в Джидде, а также страны Африки. Представители африканских государств представили ее и украинской и российской сторонам в июне.