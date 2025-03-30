МИД РФ разъяснил механизм создания ООН временных администраций после идеи Путина по Украине

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало в беседе с ТАСС сведения о функционировании временных администраций ООН в контексте недавних предложений президента России Владимира Путина в отношении Украины.

В предыдущих ситуациях ключевым фактором было согласие участников конфликта — либо прямое, либо через посредников. Затем одна из сторон, посредники или генеральный секретарь ООН могли обратиться в Организацию Объединенных Наций.

«Совбез ООН дает прямое поручение генсеку разработать модальности временной администрации», — отметили в МИД России.

Необходимо заручиться одобрением участников Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, особенно постоянных, при этом проект может быть представлен любым из них. Затем генеральный секретарь ООН готовит отчет о параметрах временной администрации, включая график её работы и бюджет.

В Министерстве иностранных дел добавили, что Совет безопасности изучает предложения, содержащиеся в докладе, и после их обсуждения принимает окончательное решение о формировании временной администрации. Все члены Совета безопасности, включая постоянных, выразили своё согласие с этим решением.