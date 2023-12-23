Все, что происходило в этом украинском городе, было срежиссировано украинским режимом, и превратилось в самый настоящий фарс.

Еще в начале декабря Сергей Лавров отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе так и не опубликовало список мирных жителей, погибших в Буче. Это несмотря на то, что Россию объявили виновной в расстреле гражданского населения. Само ОБСЕ позже ответило на вопрос журналистов, что не контактирует по этому поводу с украинскими властями. Российские дипломаты считают, что все происходящее подтверждает – расстрел в Буче был постановкой, устроенной с подачи Запада.

«Отсутствие реакции у международных организаций доказывает, что вся история с Бучей является постановкой, выполненной руками киевского режима с подачи США и Британии», - заявил один из представителей российского внешнеполитического ведомства.

Его слова привели РИА Новости. Дипломат добавил, что из общего молчания стало ясно, что все произошедшее было фарсом. Сам сценарий массовых казней в Буче был списан с аналогичных преступлений гитлеровцев, что еще раз доказывает нацистскую сущность режима Зеленского.