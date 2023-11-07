МИД РФ: Россия не намерена больше договариваться с НАТО в сфере вооружений

Москва не видит необходимости вести с руководством Северо-Атлантического альянса какие-либо переговоры или устанавливать новые договоренности в сфере контроля над вооружениями, заявил российский МИД.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство объявило об окончательном выходе России с 7 ноября из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«На данном этапе никакие договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны», - приводится на сайте МИД РФ.

В продолжение темы МИД напомнил, что ранее «власти государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока неоднократно и наглядно показали свою недоговороспособность».