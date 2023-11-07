МИД РФ: Россия не намерена больше договариваться с НАТО в сфере вооружений
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Москва не видит необходимости вести с руководством Северо-Атлантического альянса какие-либо переговоры или устанавливать новые договоренности в сфере контроля над вооружениями, заявил российский МИД.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство объявило об окончательном выходе России с 7 ноября из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
«На данном этапе никакие договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны», - приводится на сайте МИД РФ.
В продолжение темы МИД напомнил, что ранее «власти государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока неоднократно и наглядно показали свою недоговороспособность».
«Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться», - заключили в российском МИД.