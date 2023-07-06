В Министерстве иностранных дел России сообщили, что поставляемое западными странами оружие Украине используется протестующими во Франции. Об этом на брифинге, 6 июля, сообщила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

«То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу», – сказала Захарова.

27 июня во французском Нантере полицейским был убит 17-летний подросток, после того как он не стал выполнять требования правоохранителей. Парень был за рулем автомобиля Mercedes, который остановили сотрудники полиции.

После этого случая в разных регионах Франции начались массовые беспорядки, в которых принимают участие молодые люди и даже подростки. Было задержано более 480 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя беспорядки, заявил, что в них виновны социальные сети и компьютерные игры, которые распространяют «риторику ненависти». Также Макрон сообщил о причастности соцсети TikTok.

Ранее портал AgoraVox сообщил, что участники массовых протестов во Франции могут получить оружие НАТО, которое предназначалось для Украины. По информации издания, на черном рынке в Европе уже можно найти боеприпасы и оружие, которое западные страны передали ВСУ.