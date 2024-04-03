В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о том, что на Украине в составе ВСУ участвуют шведские наемники.

В ведомстве в комментарии РИА Новости отметили, что Стокгольм совершенно не волнует судьба собственных граждан.

«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных «солдат удачи» и таким образом фактически подстрекать к поездкам в «горячую зону» еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Накануне пресс-секретарь шведского МИД Тумас Ванеск сообщил, что посольство Украины в Швеции может вербовать граждан страны для того, чтобы отправить их в зону боевых действий. Он отметил, что такие действия в целом не противоречат международному праву.

В МИД РФ отметили, что украинские власти могут заниматься вербовкой граждан Швеции по разным каналам. Там напомнили, что наемники являются для российских военных законной целью и призвали не отправлять на Украину своих граждан.

О том, что на Украине в боевых действиях участвуют наемники, свидетельствует функционирование так называемого интернационального региона, куда входят иностранные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

Ранее газета Politico сообщила, что, если ВС РФ сконцентрируют силы в одном месте, то фронт ВСУ неминуемо рухнет.