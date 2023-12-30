Соединенные Штаты стремятся развязать войну в данном регионе, чтобы обеспечить Москве «второй фронт» вдобавок к Украине.

Об агрессивных устремлениях Белого дома рассказал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Дипломат уточнил, что такие настроения Америки идут вразрез с интересами жителей данного региона. Они не рвутся превращать свою территорию в арену для борьбы за чужие для них выгоды.