МИД РФ: США рассматривают Южный Кавказ как новый очаг напряженности для России
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Соединенные Штаты стремятся развязать войну в данном регионе, чтобы обеспечить Москве «второй фронт» вдобавок к Украине.
Об агрессивных устремлениях Белого дома рассказал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», - заявил он.
Его слова привели РИА Новости. Дипломат уточнил, что такие настроения Америки идут вразрез с интересами жителей данного региона. Они не рвутся превращать свою территорию в арену для борьбы за чужие для них выгоды.