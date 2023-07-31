Они также отвергают все предложения о посредничестве со стороны. Это происходит с подачи Запада.

Алексей Полищук, директор Второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства, отметил, что Россия очень ценит все предложения своих друзей из южных стран по урегулированию украинского конфликта. С такими инициативами выступали Китай, Бразилия, государства африканского континента. Он указал, что авторы таких идей искренне хотят разобраться в причинах, которые привели к военным действиям. В то же время Киев последовательно отвергает любое посредничество.

«Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку «формулы мира» Зеленского», - подчеркнул Полищук.

Его мнение привели РИА Новости. Эксперт добавил, что политикам из стран глобального Юга хватает мудрости увидеть мошеннические действия, которые производит Зеленский.