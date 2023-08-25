МИД РФ: в БРИКС подано еще более пятнадцати заявок на вступление в организацию

От лица внешнеполитического ведомства такое заявление сделал заместитель министра Сергей Рябков. По его заверению, это очень неплохой индикатор.

Дипломат выступил на пресс-конференции, которая была посвящена итогам саммита в Йоханнесбурге. Он указал, что в организации сейчас на рассмотрении находятся заявки более чем от полутора десятков стран, которые жаждут войти в это объединение.

«Это индикатор того, что в БРИКС присутствует элемент новизны, в том числе новизны геополитической», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Рябков добавил, что западные стандарты общения между государствами будут постепенно уходить в прошлое. На смену им будет приходить новое мироустройство, более свободное и демократичное.