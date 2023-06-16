МИД РФ заявил протест послу Австралии из-за решения о договоре по аренде участка дипмиссии в Канберре

Министерство иностранных дел России вызвало посла Австралии Грейма Михана и предъявило ему протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс представительства российской дипмиссии. Об этом сообщили РИА Новости в пятницу, 16 июня, со ссылкой на заявление МИДа РФ.

Австралийского посла вызвал замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Российская сторона отмечает, что действия Австралии носят политизированный и недружественный характер. Целью таких шагов, по мнению официальных лиц Москвы, является нанесение дополнительного ущерба российско-австралийским дипломатическим отношениям. В заявлении МИДа подчеркивается, что Канберра сделала все для того, чтобы двусторонние отношения между странами оказались на «низшей точке за всю историю».

В ведомстве также отметили, что российская сторона задействует все механизмы для защиты своих интересов и ответит на такие действия Австралии.

15 июня премьер-министр страны Энтони Альбанез заявил, что Федеральное правительство Австралии аннулирует договор аренды участка для строительства нового здания посольства России. Соглашение было заключено в 2008 году. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в австралийский парламент.

Альбанез, комментируя такие действия, отметил, что главная причина заключается в требованиях к безопасности австралийского государства.