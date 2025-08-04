Потери Европейского союза (ЕС) от разрыва экономического сотрудничества с Россией превысили €1 трлн. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что большинство экспертов придерживаются такой же оценки.

«В 2013 году у нас было €417 млрд торговли, в прошлом — €60 млрд, сейчас она стремится фактически к нулю. Это упущенная прибыль», — сказал Грушко.

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ отметил, что ключевым ударом для европейской экономики стал отказ от российских энергоносителей. По его словам, такой шаг привел к повышению стоимости природного газа для европейских потребителей в 4-5 раз по сравнению с США.

Также дороже стала электроэнергия — в 2-3 раза. Грушко подчеркнул, что это существенно снизило конкурентоспособность европейской промышленности на мировых рынках.

По прогнозам замглавы ведомства, к 2025 году объем взаимной торговли между ЕС и РФ может снизиться до $40 млрд, а позже — и вовсе упасть до нуля.

В середине июля Евросоюз принял уже 18-й пакет санкций против России, включающий ограничения против газопроводов «Северный поток», а также снижение потолка цен на российскую нефть.

Ранее газета Politico сообщила, что 20 стран Европейского Союза (ЕС) намерены помочь Украине через кредиты на оружие.