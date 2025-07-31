МИД России ответил на требование Японии вернуть подарок с Сахалина

Россия очень удивлена тем, что Япония затребовала возвращение своего подарка, который был вручен жителям Сахалина. Об этом заявило Министерство внутренних дел РФ. Слова его представителей привел РБК.

Генеральное консульство Японии на Сахалине запросило возврата предмета, который считался подарком от Токио. Макет храма из Киото под названием «Золотой павильон» находился в областной библиотеке. Генконсульство передало его 24 года назад.

«Российская сторона выразила удивление таким странным требованием», — указали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что подобные предложения портят имидж Страны восходящего солнца, и так изрядно подпорченный всеми политическими событиями.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного Норвегии, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с новыми ограничениями против российских рыболовных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». В МИД подчеркнули, что действия Норвегии нарушают межправительственное соглашение 1976 года о рыболовстве в Баренцевом и Норвежском морях и подрывают систему управления промыслом.