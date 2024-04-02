МИД России: Швеция начала осознавать последствия вступления в НАТО
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Решение кабинета Улафа Кристерссона о присоединении прежде нейтральной Швеции к НАТО поляризовало страну, отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она приводит результаты опросов, согласно которым две трети шведов высказываются резко против участия в боевых действиях или учениях НАТО.
Захарова отмечает, что шведы только начинают осознавать, что сулит им вступление в военный альянс.
«Теперь Швеция становится вассалом США. Выходит, что усилившееся военное присутствие НАТО и США в Швеции будет означать, что теперь Швеция втянута в военные противоречия между НАТО и Россией?» — приводит Захарова догадку колумниста Dagens Arena.
Представитель МИД подчеркнула, что никакого референдума по вопросу вступления в НАТО в Швеции не было, так как никто в стране не хотел вляпываться в эту авантюру, кроме ориентированного на Вашингтон правительства.
Ранее Владимир Путин назвал «бессмысленным» вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.