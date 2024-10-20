МИД России сообщил об отказе Киева продлевать договор о транзите российского газа

Министерство иностранных дел (МИД) России подтвердило, что Киев принял решение не продлевать соглашение о транзите российского газа, действующее между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Этой информацией с РИА Новости поделился директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. По его словам, действующий контракт истекает в конце декабря 2024 года. При этом украинская сторона оставляет возможность для сохранения маршрута прокачки газа в будущем.

Полищук подчеркнул, что Москва намерена соблюдать все обязательства по экспорту газа в Европу. Он отметил, что российские компании подтверждают свою надежность как поставщиков, и добавил, что сложившаяся ситуация требует внимательного анализа.

Европейский Союз (ЕС) также активно следит за развитием ситуации. Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Союз готов к возможному завершению транзита газа через Украину и не предсказывает дефицита газа на европейском рынке.

Ранее сообщалось, что Чехия потратила на закупку нефти и газа из России €7 млрд.