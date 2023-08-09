МИД России заявил о важности не допустить эскалации конфликта в Нигере

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил о важности недопущения эскалации ситуации в Нигере. Об этом он сообщил в среду, 9 августа, на брифинге.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. Мятежники, которыми оказались бойцы Национальной гвардии, сначала заблокировали лидера в президентском дворце, а потом вынудили его уйти в отставку.

По данным СМИ, мятежники узнали о намерении Базума уволить командующего нацгвардией Омара Тчиани, с чем они были категорически не согласны.

«Считаем крайне важным не допускать дальнейшую эскалацию напряженности в Нигере. Полагаем безальтернативным путем урегулирования ситуации – скорейшее восстановление правопорядка, организацию инклюзивного общенационального диалога», – сказал Зайцев.

Переворот в Нигере осудили страны Евросоюза и США. Франция и Италия начала эвакуировать своих граждан, а Вашингтон объявил о частичном вывозе из страны сотрудников дипмиссии.

Также к мятежникам обратились представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые призвали навести порядок в Нигере и восстановить в должности Базума. В противном случае союз пообещал военное вмешательство.

ЭКОВАС отвел срок неделю. В воскресенье, 6 августа, он истек.