ООН призвала Россию и Азербайджан к диалогу на фоне конфликта

ООН выразила обеспокоенность растущей напряженностью между Россией и Азербайджаном, призвав стороны разрешить разногласия дипломатическими методами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на брифинг официального представителя Стефана Дюжаррика.

Официальный представитель генсека ООН особо подчеркнул необходимость обеспечения свободы журналистской деятельности на фоне задержания в Баку сотрудников Sputnik Азербайджан. По его словам, Москва и Баку должны выйти на дипломатический путь и решить скандал.

«Мы в курсе растущей напряженности между Азербайджаном и Российской Федерацией, сопровождающейся инцидентами в обеих странах. Мы надеемся, что все удастся уладить через дипломатические каналы и что будет обеспечена свобода журналистской деятельности», — сказал он.

Напомним, конфликт обострился после полицейского рейда в офисе российского информагентства, где были задержаны глава бюро Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В ответ МИД России вызвало азербайджанского посла Рахмана Мустафаева, вручив ему ноту протеста с требованием немедленного освобождения задержанных. Параллельно Баку отменил ряд совместных культурных мероприятий, включая концерты российских артистов.

Кризис также усилили задержания членов этнической группировки в Екатеринбурге, подозреваемых в убийствах. Российские власти настаивают, что действия правоохранителей были законными, однако в Азербайджане их восприняли как провокацию. В Кремле выразили сожаление в связи с ответными мерами Баку, подчеркнув важность продолжения диалога для нормализации отношений между странами.

Ранее сообщалось, в уральской столице задержали главу азербайджанской диаспоры.