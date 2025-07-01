В Баку арестовали шестерых из восьми задержанных россиян

Четыре россиянина из восьми задержанных в Баку арестованы по решению суда. Об этом вечером во вторник пишет РИА Новости.

На данный момент судебное заседание продолжается. Сначала местные СМИ сообщили о двух арестованных гражданах России, потом Сабаильский районный суд арестовал еще двоих. В итоге, по данным издания Sputnik, общее число арестованных на данный момент составляет шесть.

Восемь задержанных россиян в Баку обвиняют в кибермошенничестве и контрабанде наркотиков из Ирана, а также продаже запрещенных веществ. Арестованные пробудут под стражей четыре месяца по решению суда.

Напомним, что среди подсудимых оказались не только журналисты, но еще и двое IT-специалистов из РФ, среди которых разработчик Дмитрий Безуглый и сооснователь онлайн-сервиса химчистки Airo Антон Драчев.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились кадры с задержанными российскими журналистами в Баку: на их лицах видны гематомы.