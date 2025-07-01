При взрыве дрона под Белгородом серьезно пострадала женщина

Украинский дрон вечером вторника атаковал поселок Октябрьский, что в Белгородском районе. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате детонации украинского дрона (которая произошла рядом с коммерческим объектом) пострадал человек — это оказалась женщина, которая находилась рядом. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения конечностей и головы, а также баротравму. Медики доставили пострадавшую в горбольницу № 2 в Белгороде.

Помимо этого, в результате взрыва повреждены оказались фасад и остекление коммерческого здания, а еще два автомобиля.

Ранее Гладков заявил о том, что жилье уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО.