Верховный суд Польши официально утвердил итоги президентских выборов, победу в которых одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Об этом в эфире телеканала TVP Info сообщил судья Кшиштоф Вяк из Палаты по чрезвычайному контролю и публичным делам.

Результаты второго тура выборов, которые прошли 1 июня, подтвердили, что Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей. Орни позволили ему стать новым главой государства. Несмотря на сильную борьбу и множество жалоб, итоги голосования были признаны законными.

Общее количество жалоб на результаты выборов, сообщила судья Мария Шчепанец, превысило 54 тыс., однако большинство из них — около 49 тыс., оказались дубликатами шаблонных обращений, опубликованных депутатом Сейма (нижней палаты парламента) от правящей Гражданской коалиции Романа Гертыха.

В обществе и политических кругах разразились дискуссии. Так, министр юстиции Польши и генеральный прокурор Адам Боднар обвинил Верховный суд в «поверхностном» отношении к жалобам, отметив недостаточную глубину их рассмотрения.

В то же время у здания суда прошли демонстрации сторонников Навроцкого и его оппонента Тшасковского, выражающие различные оценки итогов выборов.

Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что во время проведения голосования и подсчета голосов не было зафиксировано существенных нарушений, однако некоторые участки комиссии отметили неверное оформление протоколов.

Церемония официальной инаугурации Навроцкого запланирована на 6 августа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика рискуют исчезнуть с карты, превращаясь в военный полигон.