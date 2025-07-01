Кавказец разбил голову мужчине в центре Москвы

В столице уроженец Дагестана и группа местных жителей устроила разборки, которые привели к пострадавшим. Об этом пишет Readovka в телеграм-канале.

Конфликт вспыхнул рано утром, когда москвичи подошли к плачущей девушке. По версии пострадавших, кавказец в этот момент без объяснений подошел и ударил одного из мужчин — многодетного отца, который упал и получил травму головы.

Тогда друзья пострадавшего попытались задержать агрессора, но тот сбежал в такси, после чего начал движение с двумя москвичами на капоте. Автомобиль проехал около 500 метров: люди прокатились на капоте.

В истории разбирались правоохранители. Уточняется, что нападавший получил 10 суток ареста за хулиганство. При этом пострадавших оштрафовали на 1000 рублей за нарушение ПДД при попытке задержать гостя столицы.

Ранее сообщалось, что в российском городе в дневное время на улице избили мужчину, который просил о помощи.