Турция депортировала семейную пару с двумя детьми из России из-за украденной сумки

Российская семья с двумя детьми, прилетевшая на отдых из Уфы в Турцию, столкнулась с неприятным инцидентом, превратившим их путешествие в стресс, пишет телеграм-канал Readovka.

У россиян, которые приземлились в Анталье, украли из самолета сумку с багажной полки, в которой находились важные документы, деньги, телефоны и ключи от автомобиля.

Когда семья обратилась к сотрудникам аэропорта с просьбой посмотреть записи с камер видеонаблюдения или связаться с туроператором по этой ситуации, им отказали. Представители авиакомпании Southwind тоже не захотели помогать россиянам.

Тогда граждане РФ решили обратиться к турецкой полиции, но и там они столкнулись с тотальным холодом по отношению к их ситуации. Правоохранители заявили: поскольку россияне не пересекли еще границу Турции, то и дело о краже личных вещей никто рассматривать не будет. В тоге туристов просто развернули обратно в Уфу.

Теперь же у семьи появилась еще одна головная боль — как вернуться в Россию без документов.

Ранее сообщалось, что больше 500 российских туристов прилетели в Москву из Антальи без багажа.