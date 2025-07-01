Дипломатический кризис между Россией и Азербайджаном, спровоцированный задержанием с летальным исходом в Екатеринбурге, достиг уровня межгосударственного противостояния. По оценке экс-дипломата Василия Корчмаря, инцидент требует скрупулезного совместного расследования с участием консульских служб Азербайджана, особенно если среди задержанных есть его граждане. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на территории РФ приоритет имеет российское гражданство, даже при наличии второго паспорта. Однако политизация конфликта западными НПО и СМИ, активно разгоняющими русофобский нарратив, усложняет процесс.

По мнению бывшего дипломата, в итоге пять-шесть финансируемых НПО способны искусственно нагнетать напряженность, хотя их влияние ослабевает из-за снижения эффективности. Тем не менее прозападные структуры не способны надолго подорвать отношения — их ресурсов недостаточно в текущих реалиях. Таким образом, ключ к разрешению — прямые переговоры через МИД России и посольство РФ в Баку с акцентом на разделение уголовного инцидента и стратегического партнерства.

Он спрогнозировал временный характер кризиса — примерно до полугода: взаимная заинтересованность в безопасности, логистических проектах и культурных связях перемелет конфликт. Восстановление отношений возможно при условии прагматизма сторон и фокусе на общих интересах, а не на русофобских провокациях. Инцидент станет тестом на зрелость двустороннего диалога.

Ранее депутат Вассерман заявил, что Баку ищет имитации разрыва с Москвой под давлением Запада.