Эксперты пояснили опасность самовольной активации аварийных выходов самолетов

Эксперты по авиабезопасности предупреждают о серьезных последствиях самовольной активации аварийных выходов самолетов, подчеркивая их критическую роль в эвакуации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что на земле открытие двери приводит к автоматическому выпуску эвакуационного трапа. Известны случаи активации из-за паники (жара в салоне) или ошибок экипажа/пассажиров, влекущих огромные затраты и срывы рейсов. В свою очередь в полете открыть выход физически невозможно из-за экстремального перепада давления (внутри больше, чем снаружи). Как поясняют пилоты, для этого потребовалось бы усилие, эквивалентное подъему 11+ тонн. Попытка взлома вызовет катастрофическую декомпрессию, срабатывание масок и экстренное снижение.

Поясняется, что в итоге активация на земле ведет к незапланированной эвакуации и риску травм. Попытка в полете (технически почти нереализуемая) угрожает жизни всех на борту. При этом нарушители арестовываются, рейсы задерживаются или меняют маршрут. Ущерб авиакомпаниям исчисляется десятками тысяч долларов.

Подчеркивается, что, хотя система надежно защищает от открытия в воздухе, наземные инциденты остаются проблемой. Любая самовольная активация – это не просто «шалость», а угроза безопасности, влекущая тяжелые последствия и подчеркивающая необходимость строгого соблюдения правил пассажирами и экипажем.

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