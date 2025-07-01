Турецкие банки проверили жалобы россиян на нерабочую систему оплаты

Турецкие банки начали проверку платежных систем после сообщений о возможных проблемах у российских туристов. Там не подтвердили, что ситуация с сервисом Letim и другими платежными инструментами критическая, пишет РИА Новости.

Как сообщает источник в турецкой финансовой сфере, государственные и частные банки оперативно связались с турагентствами, чтобы выяснить ситуацию с сервисом Letim и другими платежными инструментами.

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что приложение Letim работает в штатном режиме, а российские туристы без проблем совершают платежи. Критической ситуации нет, а многие туристы из РФ как прежде могут пользоваться сервисами.

Туристам советуют перед поездкой уточнять информацию о работе платежных систем в своем банке, а также иметь при себе наличные деньги в турецких лирах на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее SHOT заявил, что у российских туристов в Турции перестала работать платежная система Letim.