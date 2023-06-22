МИД: Россия больше не контактирует с Западом по вопросам прав человека

У России больше нет контактов с Западом по вопросам прав человека заявил РИА Новости специальный представитель МИД РФ по правам человека Григорий Лукьянцев.

По его мнению, это произошло потому, что Запад не принимает никакую точку зрения, кроме своей.

Лукьянцев рассказал, что сейчас тема прав человека сильно политизирована. Международные правозащитные органы эту проблему осознают, но никак не могут воздействовать на ситуацию.

Западные страны готовят политически мотивированные доклады о правах в человека в некоторых странах. После чего якобы их нарушение становится предлогом для вмешательства во внутренние дела.