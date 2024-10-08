МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному боестолкновению с Россией

НАТО активно готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией, при этом российское военное планирование учитывает различные сценарии, отметил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА Новости.

«Сейчас страны НАТО открыто заявляют о своей готовности к возможному столкновению с Россией. Утверждены оборонительные планы для регионов, а также определены конкретные задачи для всех военных командований альянса. Проводится постоянная подготовка к различным вариантам боевых действий против России», — подчеркнул он.

Грушко добавил, что Альянс проверяет различные логистические маршруты для переброски войск через Атлантику, создает склады с вооружением на восточном фланге и развертывает свои контингенты.

«Наблюдается увеличение военных бюджетов и милитаризация экономики. В дополнение к конфронтационной риторике НАТО постоянно усиливает напряженность по отношению к России», — добавил он.

Замминистра также упомянул учения Steadfast Defender, проводившиеся в январе-мае, которые стали крупнейшими после холодной войны, с явным указанием на Россию как противника.

Ранее сообщалось, что Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000.