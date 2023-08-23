МИД Турции в четвертый раз вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана

Министерство иностранных дел Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана. Об этом в среду, 23 августа, сообщил дипломатический источник РИА Новости.

Этот вызов дипломата стал четвертым по счету. Ранее политика вызывали 18, 21 и 22 августа.

«Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (23 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран», – сказал собеседник агентства.

25 июля агентство Reuters сообщило, что пятеро активистов из радикально настроенной группировки «Датские патриоты» сожгли Коран у здания посольства Египта в Копенгагене. По информации агентства, накануне подобную акцию протеста провели в Дании третий раз.

18 августа в Швеции мигрант также сжег Коран у здания посольства Ирака в Стокгольме. Ее организатором стал уроженец Ирака Салван Момика. Книгу попыталась потушить прохожая женщина, но, как отмечают СМИ, ей помешала полиция, которая не вмешалась в действия мигранта.

Регулярно с осуждением таких акций протеста выступают Россия, Иран, Ирак, Турция, Саудовская Аравия. Власти Швеции и Дании, отвечая на это, называют подобные действия выражением «свободы слова».