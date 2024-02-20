МИД Украины потребовал от Польши разблокировать границу и воздержаться от враждебной риторики

С точки зрения Киева, польские власти обязаны немедленно снять блокаду с приграничных контрольно-пропускных пунктов, и впредь не допускать враждебных высказываний. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он сделал об этом запись в одной из социальных сетей.

Николенко написал, что никакие причины не могут оправдать те лозунги, которые сейчас раздаются в Польше. Нет оправданий и блокировке КПП сразу в нескольких местах, что делает невозможным свободный проезд из одной страны в другую.

«Призываем польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокировку границы и принять меры по остановке антиукраинской риторики», - указал он.

Дипломат также добавил, что вся агрессия в отношении к украинцам и украинским грузам, которая наблюдается в Польше, совершенно неприемлема. Она говорит о политической мотивировке всех текущих событий.

Ранее из Польши стали поступать сообщения, что протестующие против ввоза в страну украинской аграрной продукции засыпали зерном железнодорожные пути. Это произошло возле пропускного пункта «Медика-Шегини».