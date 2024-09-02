МИД Украины признал беспомощность МУС перед Путиным

Отказ Монголии арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в страну стал ударом по Международному уголовному суду. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Украины.

В марте 2023 года непризнанный в России Международный уголовный суд в Гааге вынес ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Москве не раз указывали, что любые решения МУС не имеют никакой юридической силы. Монголия, которая ратифицировала Римский статут и которая, по идее, должна была арестовать Путина, как только он прилетел в столицу Улан-Батор, отказалась это делать.

«Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина стало серьезным ударом по Международному уголовному суду», — сказал Тихий на официальной странице в социальной сети X.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Монголию готовился максимально тщательно с точки зрения безопасности первого лица страны, поэтому Кремль по поводу задержания главы государства не беспокоится.

2 сентября Владимир Путин прилетел в Улан-Батор.