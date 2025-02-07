МИД Украины призвал Европу покупать СПГ у США

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Тихий выступил с призывом к европейским странам увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США, предлагая при этом использовать украинские подземные хранилища (ПХГ) для его хранения на выгодных условиях, передает ТАСС.

Таким образом Киев рассчитывает заработать на транзитных услугах, несмотря на наличие в Европе достаточных объемов энергоносителей нероссийского происхождения.

«В Европе есть достаточное количество энергоресурсов не российского происхождения, это касается и американского газа, и других газовых партнеров <...>. Призываем всех в Европе ориентироваться именно на эти ресурсы», — сказал Тихий.

Ранее о том, что Украина хочет разместить в своих ПХГ американский сжиженный газ, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам Тихого, пока никто из европейских партнеров Киева не проявил интерес к украинским подземным хранилищам. Он подчеркнул, что такое решение стран Европейского Союза (ЕС) будет представлять собой перспективное сотрудничество.

Представитель МИД Украины уже обратился с соответствующим предложением к премьер-министру Словакии Роберту Фицо. По мнению Тихого, этот шаг должен помочь Братиславе диверсифицировать источники энергоснабжения после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

Ранее ТАСС сообщил, что цена газа на лондонской бирже ICE превысила $600 впервые с октября 2023 года.