МИД Венесуэлы заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Венесуэла полностью готова присоединиться к БРИКС и стать полноправным членом этой влиятельной организации, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль.

Официальный Каракас считает БРИКС наиболее эффективным инструментом мироустройства и намерен внести вклад в дальнейшее развитие данной организации, подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

«Венесуэла рассматривает БРИКС как новый выбор для мира, новый выбор единства», — сказал Хиль в беседе с ТАСС.

Министр обратил внимание на то, что, по его мнению, Венесуэла вполне сможет стать дополнительной «точкой энергетической опоры для БРИКС» в Южной америке, имея довольно развитую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что на вступление в БРИКС подали заявки уже 23 мировые державы.