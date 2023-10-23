МИД Венгрии назвал давление на страну из-за вступления Украины в ЕС неприемлемым

В Министерстве иностранных дел Венгрии прокомментировали давление на страну из-за вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Глава ведомства Петер Сийярто назвал такие действия «неприемлемыми».

Он подчеркнул, что Евросоюз пытается ускорить вступление Украины в блок под предлогом «безопасности». Как отметил Сийярто, «оправдывать» намерение так нельзя, поскольку ЕС является политическим союзом. Слова венгерского министра приводят РИА Новости.

«Мы также считаем неприемлемым, что на нас пытаются по причинам безопасности оказывать давление для ускорения вступления Украины в ЕС. ЕС – это не объединение в сфере безопасности, а политико-экономическое (объединение – ред.), так что обосновывать исключительно причинами безопасности будущее членство страны для нас полностью неприемлемо», – сказал Сийярто.

Ранее президент России Владимир Путин провел незапланированную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках китайского форума «Один пояс, один путь», который проходил в Пекине с 17 по 18 октября.

Как позже рассказал российский лидер, выражения о том, что Орбан является «пророссийским политиком», являются неправильным, так как премьер заинтересован в своем народе и будущем своего государства.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. Для этого ей необходимо выполнить несколько пунктов, которые, в том числе, касаются реформ судебной системы. Также Киев должен решить вопрос с коррупцией.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО. Сейчас в блок входят 31 государство. Последней интегрировавшейся в альянс страной стала Финляндия.