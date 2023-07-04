МИД Венгрии пригрозил заблокировать военные транши Киеву

Венгрия заблокирует финансирование поставок оружия Украине от ЕС до момента, пока Киев не вычеркнет OTP Bank из реестра «спонсоров войны». Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, заявление которого передает Index.hu .

Сийярто заявил, что его страна не станет принимать участие в финансировании, пока Украина не вычеркнет банк из списка. Уже было заблокировано финансирование из Европейского фонда мира в размере полумиллиарда евро, напоминает Сийярто.

Сийярто считает, что банк попал в реестр по «смехотворным причинам», а решение Киева он назвал «возмутительным».

Венгерский OTP был внесен в список «спонсоров войны» в мае. Причиной стало продолжение деятельности в РФ. Венгры не согласны с претензиями и заявили о том, что публично поддерживают Киев.