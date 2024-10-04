МИД: вероятность вооруженного столкновения с США зависит от шагов Вашингтона

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, при каких обстоятельствах может начаться вооруженное столкновение с США.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что к такому исходу могут привести шаги Вашингтона.

«До бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается», — сказал Рябков.

Запад ошибочно думает, что Москва не готовится ни к каким контрмерам на агрессивное проявление в ее сторону, отметил дипломат.

По словам Рябкова, в нынешних условиях, когда западные страны оказывают беспрецедентное давление на Россию, обществу необходимо сплотиться и понимать, что страна противостоит серьезному противнику.

25 сентября президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что агрессия со стороны любой страны, у которой отсутствует ядерное оружие, но ее поддерживают ядерные державы, будет рассматриваться Москвой как совместное нападение.

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что на Западе услышали послание РФ о ядерном сдерживании.