Нарышкин заявил об услышанном на Западе послании о ядерном сдерживании

Как заявил глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, агрессия любой не обладающей ядерным оружием страны в отношении России, при поддержке государства, имеющего подобное вооружение, будет расцениваться как «совместное нападение на Россию». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своей речи руководитель внешней разведки напомнил о совещании с президентом России, на котором рассматривали поправки и дополнения в госполитику РФ в сфере ядерного сдерживания.

«Отныне любое неядерное государство, совершившее агрессию против России, но при поддержке или совместно с ядерным государством, вот такого рода агрессия будет расцениваться РФ как «совместное нападение на Россию». По тем данным, которые сейчас получает СВР, это предупреждение Москвы в большинстве западных столиц услышано», — сказал Нарышкин.

Сергей Нарышкин также заявил, что согласно поступающим разведчикам данным, большая часть стран Запад приняли во внимание данное предупреждение. При этом он отметил отдельных политиков, допускающих безответственные высказывания о возможности перейти обозначенные Россией красные линии и все-таки применить дальнобойное оружие.

Ранее сообщалось о том, что Израиль допускает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана. При этом этого должно быть соблюдено одно ключевое условие, которое может в итоге привести к полномасштабной войне с большим количеством участников.