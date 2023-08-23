МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате норвежского самолета, приближавшегося к государственной границе России, над Баренцевым морем. Об этом оборонное ведомство заявило в среду, 23 августа.

По данным Минобороны России, в операции по перехвату иностранного воздушного судна участвовал российские истребитель МиГ-29. Он был поднят из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе воздушная цель», – говорится в сообщении ведомства.

Там же отметили, что перехваченным самолетом оказалось судно базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон», который входит в состав ВВС Норвегии. В Минобороны РФ подчеркнули, что при приближении к границам России самолет развернулся и улетел в обратном направлении. Таким образом, государственные границы страны нарушены не были.

Отдельно в Минобороны РФ подчеркнули, что российский истребитель МиГ-29 выполнял полет согласно всем международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Критического сближения с иностранным судно не произошло.

14 августа оборонное ведомство также сообщило о перехвате такого же норвежского самолета над акваторией Баренцева моря. После обнаружения иностранного воздушного судна, в воздух также поднялся МиГ-29.

16 августа беспилотные самолеты-разведчики НАТО облетали границы России вблизи Крыма и Краснодарского края. Накануне самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk также засекли над акваторией Черного моря.